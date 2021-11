Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Innenstadt: Versuchter Raub von Zigaretten - Jugendlicher setzt sich zur Wehr und wird verletzt

Freiburg (ots)

Am späten Freitagabend, gegen 23.09 Uhr, soll es zu einem versuchten Raub gegenüber einem Jugendlichen gekommen sein. Dieser befand sich in der Bertoldstraße in der Nähe des dortigen Kinos, als er von zwei Personen nach Zigaretten befragt wurde.

Da dieser seine Zigaretten nicht teilen wollte, griff einer der Männer dem Jugendlichen an die Tasche, in der sich die Zigaretten befanden. Daraufhin kam es zum Gerangel, in dessen Verlauf der Jugendliche von den Männern geschlagen wurde. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

Ein in der Nähe befindlicher Passant konnte zügig die Polizei informieren und eingreifen, sodass die Angreifer abließen und sich in Richtung Platz der alten Synagoge entfernten. Die eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Personen verlief negativ.

Zur Beschreibung der Tatverdächtigen:

"Nordafrikanisches Äußeres", ca. 25-30 Jahre alt. Eine Person ca. 1,70m, eine Person 180-185cm groß. Beide sollen algerisch oder marokkanisch gesprochen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall mitbekommen haben und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Die Kriminalpolizei nimmt unter der 0761/8822880 Hinweise entgegen.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell