Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Festnahme nach Auseinandersetzung mit Messer im Stadtpark

Unna (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Stadtpark in Unna hat die Polizei am Mittwochabend (13.04.2022) einen Tatverdächtigen festgenommen.

In Folge eines Streits griff ein 26-jähriger Unnaer einen 22-jährigen Unnaer gegen 18.45 Uhr mit einem Messer an und fügte ihm mehrere Schnittverletzungen zu. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 26-Jährigen am Tatort fest und stellten das Messer sicher.

Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht - er schwebt nicht in Lebensgefahr. Weil sich auch der 26-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung verletzte, wurde er erst in einer Klinik medizinisch versorgt und dann ins Gewahrsam der Wache Unna gebracht. Während der Fahrt dorthin beleidigte und bedrohte der Beschuldigte die eingesetzten Polizeibeamten.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

