Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Flucht vor Polizei erfolglos

Mechernich (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Montagnachmittag (17.15 Uhr) ein Motorrad mit erheblicher Geräuschentwicklung auf der Bundesstraße 266 (Mühlenthal) auf. Die Streife verfolgte das Krad und gab ihm Anhaltezeichen. Diesen entzog er sich durch Flucht. Als er in die Ortschaft Kommern einbog, verlor die Polizeistreife den Sichtkontakt zum Motorradfahrer. Einige Minuten später wurde er jedoch in Katzvey wieder gesehen. Hier konnte das Fahrzeug auf der Landstraße 61 durch Polizeifahrzeug angehalten werden. Offenbar war die Manipulation der Auspuffanlage des Krades der Grund für sein Fluchtverhalten. Das Krad wurde sichergestellt und der Führerschein des 31-Jährigen aus Mechernich sichergestellt. Entsprechende Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell