Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sorgfaltspflicht verletzt - ein Verletzter

Mechernich-Roggendorf (ots)

Sonntagmittag (12.00 Uhr) parkte ein 31Jähriger aus Hönnigen seinen Pkw an der Elisabethhütte in Fahrtrichtung Mühlenpark. Dazu nutzte er aber auch einen Teil des Radweges. Im Fond des Fahrzeuges hinten rechts saß ein 59-Jähriger Euskirchener. Ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten öffnete er seine Tür. Aufgrund der Parksituation blockierte er somit den Radweg. Ein 60-Jähriger Radfahrer aus Mechernich nutzte zeitgleich den Radweg in Richtung Mechernich. Er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus.

