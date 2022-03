POL-OS: Osnabrück: Fahrzeuge am Barenteich mit Farbe beschmiert

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch war ein 36-Jähriger mit seinem Sprinter und weiteren sechs Insassen auf der Autobahn 1 in Richtung Norden unterwegs. In einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen Vörden kam der Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Kleintransporter in einem angrenzenden ...

