POL-OS: Rieste/A1: Sprinter kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch war ein 36-Jähriger mit seinem Sprinter und weiteren sechs Insassen auf der Autobahn 1 in Richtung Norden unterwegs. In einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen Vörden kam der Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Kleintransporter in einem angrenzenden Graben. Glücklicherweise wurde hierbei keine Person verletzt. Den eingesetzten Beamten gegenüber gab der nicht in Deutschland lebende Fahrzeugführer an am Steuer eingeschlafen zu sein. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeführt. Der Unfallwagen wurde stark beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

