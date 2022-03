POL-OS: Osnabrück: Eigentümer von drei hochwertigen Fahrrädern gesucht

Glandorf (ots) - Nach einem Vorfahrtsverstoß auf der Bundesstraße 51 bei Glandorf sind zwei Personen am Montagmittag schwer verletzt worden. Von dem Rettungsdienst wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Peugeot "308" die Krankenhausstraße in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße (B51). An der Kreuzung zur ...

