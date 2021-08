Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Betrug am Telefon

Seniorin wird Opfer falscher Polizistin

Kleve (ots)

Am Freitag (27. August 2021) erhielt eine 84-Jährige aus Kleve einen Anruf einer Frau, die sich am Telefon als Beamtin der Kriminalpolizei vorstellte. Die Anruferin gab vor, das Geld der Seniorin sei bei der Bank nicht mehr sicher, da es dort von den Bankangestellten veruntreut würde. Es gelang der Betrügerin, die 84-Jährige so sehr zu verunsichern, dass diese noch am gleichen Tag zur Bank ging und einen vierstelligen Betrag abhob. Sie übergab das Geld in einem Umschlag an einen Abholer, der kurz darauf an der Haustür der Seniorin erschien. Der Mann wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt mit korpulenter Statur und Geheimratsecken im ansonsten vollen Haar. Er war bekleidet mit einer Jacke, darunter trug er ein T-Shirt. Der Betrug fiel erst auf, als die 84-Jährige ihrer Tochter von dem Vorfall erzählte, die daraufhin die echte Polizei verständigte.

Leider kommt es immer wieder zu derartigen Anrufen. Die Betrüger reden den Opfern ein, absolutes Stillschweigen über die Sache zu bewahren. Halten Sie sich auf keinen Fall daran! Reden Sie mit Verwandten oder Bekannten über verdächtige Anrufe, bevor es zu spät ist! Verständigen Sie die Polizei!

Hier noch einmal die Verhaltenshinweise der Polizei, die bei solchen Anrufen dringend zu beachten sind: - Bei einem Anruf der Polizei erscheint NIE die Notrufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter oder -beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Fragen Sie nach, ob es diese Person bei der Behörde gibt und wie Sie sie erreichen können. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten wie Bankverbindungen. - Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, der Staatsanwaltschaft, vom Gericht oder Geldinstituten. - Wenn Sie solch einen Anruf bekommen haben, verständigen sofort die Polizei und Verwandte. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell