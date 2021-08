Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Versuchter Kfz-Diebstahl

Zeuge verschreckt Täter

Straelen (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (30. August 2021) offenbar versucht, einen Audi A6 zu stehlen, der in einer Einfahrt an der Straße Sanger Dyk abgestellt war. Ein Anwohner sah bei einem Blick aus dem Fenster gegen kurz vor 1:00 Uhr, wie zwei Personen sich an dem Wagen aufhielten. Einer der beiden Männer lief auf und ab und schien Schmiere zu stehen. Beide Unbekannten trugen graue oder schwarze Sweatshirts und hatten Kapuzen übergezogen, einer trug eine dunkle Tasche mit hellen Streifen bei sich. Als die Männer den Zeugen bemerkten, liefen sie in Richtung B58 davon. Weitere Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

