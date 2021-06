Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210624 - 0747 Frankfurt-Innenstadt: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 79-jährige Frankfurterin befand sich am Mittwoch, den 23. Juni 2021, gegen 18.15 Uhr, in der Friedenstraße, in Höhe der Hausnummer 2. Dort näherten sich ihr mehrere Personen, von denen eine Person ihr die Armbanduhr vom Handgelenk riss. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin mit seiner Beute, einer Rolex-Armbanduhr, in Richtung Schneidwallgasse und Main.

Der Täter wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Südeuropäisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze, lockige Haaren an der Seite rasiert. Trug eine dunkelblaue Oberbekleidung und eine kurze, blaue Hose.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75551499.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell