Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unbekannter hinterlässt Schaden an Wohnhaus

Der Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Bad Mergentheim wurde in der Nacht auf Montag von einer unbekannten Person beschädigt. Zwischen 20 Uhr am Sonntagabend und 8 Uhr am Montagmorgen wurde die Verglasung des Eingangsbereichs des Gebäudes in der Edelfinger Straße mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wittighausen: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Rettungskräfte brachten am Dienstagmorgen eine Fahrradfahrerin nach einem Unfall in Wittighausen in ein Krankenhaus. Ein 70-Jähriger war gegen 5 Uhr mit seinem VW auf der Königstraße in Unterwittighausen unterwegs und wollte nach links in die Vilbander Straße einbiegen. Der Mann übersah dabei vermutlich, die entgegenkommende 59-Jährige auf ihrem Fahrrad und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des Mannes entstanden Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell