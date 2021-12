Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2021

Heilbronn (ots)

Mosbach: Wohnungseinbrecher festgenommen

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Mosbach wurde ein Mann festgenommen. In der Nacht auf Freitag begab sich der 31-Jährige in die Straße "In den Schmelzgärten". Dort drang er durch ein Fenster im Obergeschoß, das er über ein Gerüst erreichte, in das Gebäude ein und durchsuchte das Innere. Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen in dem Wohnhaus festnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der 31-Jährige aus dem Haus verschiedene Gegenstände zu entwenden.

Der von der Staatsanwaltschaft Mosbach gegen den Tatverdächtigen beantragte Haftbefehl wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall wurde an Heiligabend durch das Amtsgericht Mosbach erlassen und in Vollzug gesetzt, woraufhin der 31-jährige Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell