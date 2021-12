Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Fußgänger angefahren

Ein betrunkener Fußgänger wurde in der Nacht auf Sonntag von einem Pkw angefahren, als er eine Straße in Wertheim. Gegen 23.15 Uhr war der 25-Jährige zu Fuß in der Friedleinsgasse unterwegs und querte die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 41-Jähriger mit seinem 5er BMW die Straße. Als der Fußgänger die Fahrbahn querte, erkannte dies der Autofahrer vermutlich zu spät und konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Front des BMW prallte gegen den 25-Jährige. Durch den Unfall wurde der Fußgänger verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Weikersheim: Gartenzaun beschädigt und weggefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit einem Fahrzeug einen Gartenzaun in Weikersheim. Bereits am 17. Dezember prallte das Gefährt gegen den Zaun in der Mozartstraße. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr er oder sie davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Schaufenster eingeschlagen - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen in der Nacht auf Samstag ein Schaufenster in Bad Mergentheim ein und fuhren anschließend mit einem schwarzen Fahrzeug davon. Zwischen 2.15 Uhr und 2.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Telekommunikationsgeschäft in der Härterichstraße. Dort schlugen sie das Schaufenster ein und fuhren anschließend mit einem schwarzen Kastenwagen davon. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts aus dem Geschäft entwendet. Insgesamt entstand circa 4.000 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand in der Nacht auf Freitag bei einer Verkehrsunfallflucht in Lauda-Königshofen. Zwischen 18 Uhr und 2.45 Uhr prallte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild und eine Straßenlaterne in der Bahnhofstraße. Durch den Aufprall wurde das Straßenschild und die Laterne aus der Verankerung gerissen. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell