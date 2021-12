Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Kompletträder von geparktem Pkw entwendet

In der Nacht von Donnerstag, 23.12., auf Freitag, 24.12.2021, im Zeitraum von 22:00 - 03:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter an einem auf einer Freifläche auf Höhe der Al-ten Neckarelzer Str 18 in Mosbach geparkten Pkw Mercedes AMG C63 alle 4 Räder entwen-det. Bei dem Versuch, die Motorhaube gewaltsam zu öffnen, scheiterten die Täter jedoch. Die Rei-fen waren auf 19-Zoll-Felgen montiert. Der Wert der entwendeten Räder beträgt ca. 600 Euro. Der oder die Täter verursachten Sach-schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090 zu melden.

Carl von Berg

