Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rund 1.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall in Öhringen, bei dem eine Person mit ihrem Fahrzeug anschließend floh. Am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, war ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf in der Heilbronner Straße unterwegs. Als er mit seinem Wagen kurz nach dem Viadukt von der rechten auf die linke Spur wechselte, prallte sein Auto mit einem von hinten mit nähernden schwarzen Pkw zusammen. Nach dem Unfall hielt der 20-Jährige an, während die Person in dem Auto weiterfuhr. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden. Zeugen des Unfalls und Personen, die Angeben zu dem schwarzen Pkw machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Fahrzeug überschlagen

Drei verletzte Personen und rund 46.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen bei Künzelsau. Gegen 8 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem VW Caddy auf der Bundesstraße 19 bei Gaisbach. Im Bereich der Abzweigung nach Gaisbach/Taläcker geriet der Wagen des Mannes ins Rutschten und prallte im Gegenverkehr mit dem VW Tiguan eines 55-Jährigen zusammen, der sich in der Folge überschlug und im Straßengraben zum Liegen kam. Daraufhin kollidierte der VW Caddy frontal mit dem Mercedes eines 52-Jährigen. Durch den Unfall wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Der 55-Jährige und der 52-Jährige erlitten schwere Verletzungen. Die drei Männer wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war bis circa 11 Uhr komplett gesperrt.

Künzelsau / Öhringen / Forchtenberg / Sindringen: Kontrollen der Maskenpflicht

Am Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr, überprüften Beamtinnen und Beamte der Polizeireviere Öhringen und Künzelsau mit 21 Einsatzkräften die Maskentragepflicht im ÖPNV in Künzelsau, Öhringen, Forchtenberg und Sindringen. Neben dem ÖPNV wurden auch Gaststätten, Spielotheken und Geschäften überprüft. Insgesamt wurden 271 Personen kontrolliert. Im ÖPNV hatten 18 Personen sich nicht an die Maskentragepflicht gehalten, von denen zwei Personen nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Zwei weitere Personen hielten sich nicht an die 2G+ Regelung. Neben den Verstößen gegen die Corona-Verordnung wurden 13 weitere Ordnungswidrigkeiten und eine Straftat festgestellt.

