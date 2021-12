POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem bei einem Verkehrsunfall in Lauda-Königshofen eine beteiligte Person mit ihrem Fahrzeug weiterfuhr, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Am Mittwochmittag befuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Golf von Schweigern kommend die Bundesstraße 292. Als er kurz vor Sachsenflur einen Lkw überholte und nach links ausscherte, prallte der Wegen gegen einen ebenfalls überholenden Pkw. Nach dem Zusammenprall hielt der 58-jährige VW-Fahrer an, während die Person mit dem anderen Auto weiterfuhr. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Tauberbischofsheim bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können und die an dem Unfall beteiligte Person, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Tauberbischofsheim sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Am Mittwoch, gegen 18 Uhr, stellte ein 55-Jähriger seinen Mini in der Gartenstraße ab. Als er am Folgetag, gegen 9 Uhr, zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an dem Auto. Eine unbekannte Person touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten Wagen. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr er oder sie davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim-Bettingen: Acht Hundewelpen an Bord

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte am Freitag vergangener Woche die Polizei, da sie auf einem Autohof in der Straße "Blättleinsäcker" bei Wertheim-Bettingen einen Transporter mit Hundewelpen entdeckte. Die alarmierten Polizeibeamten kontrollierten den 26-Jährigen Fahrer des Fiat-Transporters. Beim Herantreten an das Fahrzeug, nahmen die Beamten bereits Winseln und Bellen aus dem Gefährt wahr. Im Fußraum der Beifahrerseite saß ein Hundewelpe. Bei der Überprüfung des Laderaums schauten sieben weitere kleine Welpen die uniformierten Polizeibeamten an. Nach Rücksprache mit einer Veterinärin erhärtete sich der Verdacht, dass die Hunde jünger waren als in den Tierpässen angegeben und kein ausreichender Impfschutz für das Einführen nach Deutschland vorhanden war. Die acht Welpen sowie die dazugehörigen Dokumente wurden in Absprache mit dem zuständigen Veterinäramt Bad Mergentheim beschlagnahmt. Die Hundewelpen wurden nach einer ärztlichen Untersuchung in ein Tierheim gebracht. Der 26-Jährige Fahrer musste vor Ort eine vorläufige Strafe im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen, bis das Ordnungswidrigkeitenverfahren abgeschlossen ist.

