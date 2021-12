Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Jugendliche von Unbekanntem begrapscht

Ein unbekannter Mann begrapschte am Mittwochmorgen eine 17-Jährige in Heilbronn-Böckingen. Die Jugendliche lief gegen 8.30 Uhr auf einem kleinen Fußweg von der Heidelberger Straße in Richtung des Kastanienwegs. Dort begegnete die junge Frau einem etwa 1,70 Meter großen und dunkel gekleideten Mann, der der 17-Jährigen plötzlich ans Gesäß griff und dann in Richtung der Platanenstraße floh. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 31388 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Cabrio beschädigt und Radio geklaut

Durch das Verdeck eines in Heilbronn-Böckingen abgestellten Cabrios drang eine unbekannte Person in den vergangenen Tagen in das Auto ein und stahl das Radio sowie zwei Lautsprecher. Das blaue VW Golf Cabrio stand zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, in der Albert-Schäffler-Straße. In diesem Zeitraum durchstieß die Person das Stoffverdeck mit einem unbekannten Gegenstand, entriegelte dann das Fahrzeug und entwendete schließlich die zuvor fest im Fahrzeug verbauten Geräte. Der Wert des Diebesgutes beträgt knapp 50 Euro. Der am Cabrio entstandene Sachschaden liegt mit knapp 1.000 Euro dagegen deutlich höher. Zeugen, die Hinweise auf den Autoeinbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen: Kind bei Unfall schwer verletzt

Ein Kind wurde am Mittwochnachmittag in Eppingen angefahren. Der 9-jährige Junge überquerte gegen 15.10 Uhr einen Zebrastreifen an der Sinsheimer Straße. Eine 75-Jährige, die zeitgleich mit ihrem VW auf der Straße fuhr, bemerkte das Kind wohl nicht rechtzeitig und kollidierte mit diesem. Ersthelfer betreuten das Kind bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den Jungen schließlich mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus brachten.

Brackenheim: Unfall im Kreisverkehr

In einem Brackenheimer Kreisverkehr kollidierten am Dienstagabend zwei Autos. Eine 18-Jährige fuhr um kurz vor 19 Uhr mit ihrem BMW in den Kreisverkehr, der die Austraße mit der Georg-Kohl-Straße verbindet und übersah dabei wohl den bereits dort fahrenden VW einer 40-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Beide Frauen blieben glücklicherweise unverletzt.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfall gesucht

Ein unbedachter Spurwechsel führte am Mittwochmittag in Neckarsulm zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines unbekannten PKW war gegen 12.30 Uhr auf dem rechten von zwei Fahrstreifen der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. Die Person wechselte wohl ohne zu schauen auf die linke Spur und zwang dadurch einen dort fahrenden 18-Jährigen zur Vollbremsung mit seinem Audi. Die Fahrerin eines dahinter folgenden Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des Audis. Bei dem Zusammenstoß entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Autos kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr einfach davon. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Spurwechsler geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

