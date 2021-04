Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Vorfahrt missachtet (18.04.2021)

Stockach (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von über 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr an der Einmündung K 6156/Auffahrt auf die A 98, an der Anschlussstelle Stockach-West, ereignet hat. Eine von der Autobahn abfahrende 53-jährige Opel-Fahrerin wollte auf die Kreisstraße abbiegen und übersah hierbei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 79-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz. Bei der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt und nach einer notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden.

