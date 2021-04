Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210406-4: Drei Personen bei Diebstahl beobachtet - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht zu Sonntag (4. April) haben drei Täter ein Auto durchsucht und versucht weitere Fahrzeuge zu öffnen. Gegen 2.45 Uhr beobachtete ein Zeuge drei Personen, die auf der Stettiner Straße mehrere geparkte Fahrzeuge anschauten und ein offenbar unverschlossenes Fahrzeug öffneten. Die Personen sollen das Fahrzeug durchsucht haben. Der Zeuge sprach die Verdächtigen aus dem Wohnhaus heraus an. Die Männer rannten daraufhin von der Stettiner Straße über einen Fußweg in Richtung Erft weg. Nach Zeugenangaben waren die Flüchtigen ungefähr 18 bis 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und trugen dunkle Kleidung. Zeugen, die die Tat oder die beschriebenen Personen im Umfeld der Stettiner Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 an das Kriminalkommissariat 21 zu wenden. (akl)

