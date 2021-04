Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210406-1: Täter flüchtete ohne Beute - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagabend (05. April) hat ein unbekannter Mann versucht Bargeld in einem Sonnenstudio zu erbeuten. Kurz vor Geschäftsschluss gegen 22.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein Sonnenstudio an der Pingsdorfer Straße. Mit einer Pistole bedrohte er die 28-jährige Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Diese rief laut um Hilfe und duckte sich unter den Tresen, da noch eine Kundin im Geschäft war und sie diese aufmerksam machen wollte. Der Tatverdächtige flüchtete ohne Beute aus dem Studio in Richtung Haltestelle Brühl-Süd. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Dazu war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine Person, die der Beschreibung des Tatverdächtigen entsprach mit der Straßenbahn (Linie 18) in Richtung Bonn gefahren sein. Nach Zeugenangaben war der Mann etwa 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Der Mann ist Schwarzer und sprach gebrochen Deutsch. Er trug einen weißen Kapuzenpullover, eine Kappe und einen Mund-Nasen-Schutz. Bei der Schusswaffe soll es sich um eine silberne Pistole gehandelt haben.

Die Polizei fragt: Wer hat den Mann auf dem Weg zur Tatörtlichkeit oder auf der Flucht beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität und zum Aufenthalt der Person machen? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0. (akl)

