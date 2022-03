Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt -33-Jähriger hatte Glück im Unglück

Osnabrück (ots)

Auf der Mindener Straße kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw gegen einen Baum fuhr. Zwischen der Ellerbecker Straße und Linner Landstraße kam ein 33-Jähriger auf einer langen Gerade alleinbeteiligt und aus bislang ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenfahrbahn und fuhr anschließen in einen Graben. Dort prallte sein Renault Twingo gegen einen Baum. Eine Erstehlfering kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann. Bei Eintreffen der Polizei wurde der Osnabrücker durch den Rettungsdienst behandelt. Er hatte großes Glück und wurde nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Sein Kleinwagen erlitt Totalschaden und wurde durch einen Abschlepper geborgen. Dabei wurde ein bereits verstorbenes Reh unterhalb des Fahrzeugs festgestellt. Ob dieses unfallursächlich war oder schon vorher am selben Ort verendete ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

