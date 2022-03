Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Fahrradfahrerin beim Abbiegen übersehen und schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, war ein 80-Jähriger mit seinem Skoda Fabia auf der Buersche Straße aus Melle kommend unterwegs. Als er beabsichtigte nach links in die Neuerostraße abzubiegen übersah er eine bevorrechtigte Fahrradfahrerin, die den Radweg in gleicher Richtung befuhr. Durch die anschließende Kollision zwischen Rad und Pkw wurde die 79-jährige aus Melle schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst und ein Notarzt brachte sie in ein Krankenhaus.

