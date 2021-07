Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW-Kontrollen mit erfreulichem Ergebnis

A 61/Rheinhessen (ots)

Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim führten am 12.7.2021 in der Zeit von 6 Uhr bis 12 Uhr Kontrollen von abfahrenden LKW an der A 61 auf dem Parkplatz Menhir bei Armsheim und auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West bei Worms durch. Sie wurden dabei durch Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. Es wurden 21 LKW und 24 Personen überprüft.

Erfreuliche Bilanz des Einsatzes war, dass kein LKW-Fahrer stehen bleiben musste. Bei keinem Fahrer wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Auch gab es keine technischen Beanstandungen an den LKW.

