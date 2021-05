Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw am helllichten Tag zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.05.2021, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, wurden an einem Pkw, Marke Kia, Farbe Schwarz, beide Fahrzeugtüren der rechten Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Pkw stand in der Adelbergstraße. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

