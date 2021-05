Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw-Fahrer übersieht Radfahrer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am Montag den 03.05.21, gegen 19:10 Uhr wollte ein 47-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Auto von der Hebelstraße in die Titiseestraße einfahren. Hierbei übersah er einen auf dem Radfahrweg befindlichen Fahrradfahrer und touchierte diesen. Der 24-jährige Radfahrer blieb unverletzt. Am Pkw des Unfallverursachers entstand Sachschaden von ca. 300 Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell