POL-FR: Efringen-Kirchen: Kradfahrer kollidiert mit Schulbus - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.05.2021, gegen 06.50 Uhr, befuhr ein Schulbus in Blansingen die Kleinkemser Straße und bog nach links in die Schanzstraße ein. Ein 18-jähriger Kradfahrer kam von der Schanzstraße und wollte die Kreuzung zur Kleinkemser Straße überqueren. Der Kradfahrer übersah dabei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Schulbus. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Sturz wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Dieser wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer sowie die acht beförderten Schüler blieben unverletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

