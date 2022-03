Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Kind von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ostercappeln (ots)

Um 13.50 Uhr am Montagmittag wurde ein 10-jähriger Junge auf der Osnabrücker Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. An der Bushaltestelle "Vorwalde" beabsichtigte der Junge, nachdem er aus einem Bus in Fahrtrichtung Venne ausgestiegen war, die Straße vor diesem zu überqueren. Ein herannahender Pkw-Führer, der den haltenden Bus in selbiger Fahrtrichtung überholte sah den 10-Jährigen zu spät und erfasste diesen mit seinem VW Golf. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen und war ansprechbar. Er wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gefahren. Der 74-Jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock. Sein Pkw wurde nur leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell