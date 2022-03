Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B51

Glandorf (ots)

Nach einem Vorfahrtsverstoß auf der Bundesstraße 51 bei Glandorf sind zwei Personen am Montagmittag schwer verletzt worden. Von dem Rettungsdienst wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Peugeot "308" die Krankenhausstraße in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße (B51). An der Kreuzung zur Bundesstraße beabsichtigte der Mann aus Glandorf nach links abzubiegen, um weiter in Richtung Warendorf zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 48-jährigen Volvofahrerin, die mit ihrem SUV ebenfalls in Richtung Warendorf unterwegs war. Bei der Kollision beider Fahrzeuge zogen sich der 31-jährige Peugeotfahrer und die 48-Jährige aus Münster schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. An beiden Unfallwagen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell