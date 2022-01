Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto zerkratzt - alle Reifen plattgestochen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, 13.01.22, 18 Uhr bis zum Freitag, 14.01.22, 10:30 Uhr wurde ein Kleinwagen in der Friedrich-Naumann-Straße beschädigt. An dem dunkelgrauen Dacia Sandero wurde der Lack an mehreren Stellen zerkratzt und alle vier Reifen plattgestochen. Der Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zum Täter geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

