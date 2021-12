Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Unfall verstorben

Stuttgart-Stammheim (ots)

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls hat ein 77 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen (07.12.2021) in der Segelfalterstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht. Der Fahrer des Mercedes wollte gegen 07.30 Uhr rückwärts aus der Garage ausfahren. Hierbei prallte er offenbar ungebremst gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und durchbrach einen Grundstückzaun. Rettungskräfte kümmerten sich um den 77-Jährigen, der später im Krankenhaus verstarb. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell