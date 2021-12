Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag und Montag (03.bis 06.12.2021) Zutritt zu einer Baustelle an der Heidehofstraße verschafft. Die Täter hebelten zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Montag eine Metalltüre in dem dreistöckigen Rohbau auf und gelangten so in den Lagerraum der Baustelle. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Werkzeuge im Wert von über tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

