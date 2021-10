Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauchgeruch in Geschäft

Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Mittwoch Abend in der Ulmer Innenstadt.

Ulm (ots)

Kurz nach 19.15 Uhr nahm ein Zeuge Rauchgeruch in einem Geschäft in der Ulmer Hirschstraße wahr und wählte den Notruf. Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Wie sich herausstellte, hatte wohl in einem Sicherungskasten ein technisches Teil geschmort. Verletzte gab es nicht. Ein Schaden entstand nicht.

