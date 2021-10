Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf/B30 - Ins Stauende gekracht

Nicht aufgepasst hatte eine 81-Jährige am Mittwoch auf der B30.

Ulm (ots)

Durch einen Unfall auf der B30 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5057962) kam es zu einem Stau in Fahrtrichtung Biberach. Gegen 16.30 Uhr übersah die 81-jährige Fahrerin eines Opels das Stauende. Sie prallte in das Heck eines stehenden VW. Durch die Kollision erlitt die Unfallverursacherin und eine 66-jährige Beifahrerin in dem VW leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. An den beiden kaputten Autos entstand Schaden von etwa 11.000 Euro. Abschlepper kamen und transportierten die Autos ab.

