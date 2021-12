Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (06.12.2021) zwei E-Scooter von einem Schulgelände an der Tapachstraße gestohlen. Zwei Schüler schlossen ihre blauen E-Scooter der Marke SoFlow morgens am Fahrradstellplatz an der Tapachstraße 54 ab. Gegen 13.30 Uhr waren beide Roller noch angeschlossen. Nach Schulende gegen 16.30 Uhr fehlten die Roller sowie das Kettenschloss. Die Roller waren mit den Kennzeichen WXS 965 und WXP 449 zugelassen und hatten einen Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

