Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Montag (06.12.2021) in der Hauptstraße ereignet hat. Eine 49-jährige Fahrerin eines grauen Opels fuhr gegen 14.50 Uhr die Hauptstraße stadtauswärts und wollte auf Höhe der Hausnummer 80 nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen. Um besser einschlagen zu können, fuhr sie hierzu teilweise auf die linke Fahrspur. Während des Abbiegevorgangs soll der hinter ihr fahrende 28-jährige Lenker eines grauen Fiats versucht haben sie rechts zu überholen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Unfall verletzte sich im Opel die 17-jährige Beifahrerin leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Opel-Fahrerin sowie der Fiat-Fahrer machten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen werden daher gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

