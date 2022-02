Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Cityroller entwendet

Borken (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Mittwoch in Borken den Cityroller eines 14-Jährigen gestohlen. Dazu kam es gegen 18.35 Uhr vor der Zufahrt einer Tiefgarage an der Straße Am Kuhm. Der grün-schwarze Roller mit silberfarben angesprühtem Trittbrett hatte an einer Mauer gelehnt, während sich der Besitzer in unmittelbarer Nähe aufhielt. Die sechs Tatverdächtigen waren circa 14 bis 16 Jahre alt. Einer von ihnen trug eine schwarz-orangene Jacke, ein anderer hatte einen kleinen Hund mit schwarz-weißem Fell dabei. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

