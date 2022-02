Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Auto übersehen

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie ein Schaden von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in Ahaus-Wüllen. Gegen 10.45 Uhr bog eine 62 Jahre alte Autofahrerin von der Straße Heuland nach links auf die Stadtlohner Straße in Richtung Ahaus ab. Dabei übersah die Ahauserin einen aus Richtung Stadtlohn kommenden Wagen einer 52 Jahre alten Ahauserin. Die Autos kollidierten, infolgedessen die 52-Jährige gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Der Rettungsdienst brachte die Frauen in ein Krankenhaus.

