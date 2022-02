Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Straße überquert und von Pkw erfasst

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 13.55 Uhr auf der Industriestraße gekommen: Als der 23-Jährige sie in Richtung Bahnhof überqueren wollte, erfasste ihn der Wagen einer 31-jährigen Bocholterin. Der Mann prallte gegen die Windschutzscheibe. Ein Rettungswagen brachte den Gelsenkirchener ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

