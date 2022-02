Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Rot gefahren

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie rund 9.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in Ahaus. Sie sei sich sicher, dass für ihre Fahrtrichtung die Ampel Grün gezeigt habe, gab eine 40 Jahre alte Autofahrerin an. Die bisherigen Ermittlungen stützen diese Aussage aber nicht. Die Ahauserin war gegen 08.00 Uhr auf dem Adenauerring aus Richtung Coesfelder Straße kommend in Richtung Arnoldstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Adenauerring/Wüllener Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem querenden Pkw einer 64 Jahre alten Autofahrerin aus Ahaus. Die 64-Jährige sowie zwei Zeuginnen, gaben an, dass die Ampel für sie auf Grün gesprungen sei. Eine ärztliche Behandlung war der Frauen war zunächst nicht erforderlich.

