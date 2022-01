Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Einbruchsdiebstahl gesucht

Heinsberg-Karken (ots)

Am Donnerstag, 20. Januar, drang ein bislang unbekannter Täter, zwischen 9 Uhr und 10.15 Uhr, in ein Gebäude an der Roermonder Straße ein, indem er ein Fenster einschlug. Anschließend durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Ein Zeuge beschrieb den Täter als männlich und bekleidet mit schwarzer Wollmütze sowie rot-schwarzer Trainingsjacke. Weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Zudem ist es auch möglich, über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

