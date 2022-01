Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Unbekannte Täter haben gegen 19 Uhr am Montag (17. Januar) in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Freiheitsstraße offenbar Altpapier entzündet. Zuvor hatten sie die Tür des Kellerraums gewaltsam geöffnet. Der Brand wurde zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Eine Zeugin, welche den Brand entdeckt hatte, wurde aufgrund der Rauchentwicklung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zu den Hintergründen der Brandstiftung ermittelt nun die Polizei. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell