Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Dremmen (ots)

Aus einem Pkw, dieser parkte in einer Einfahrt an der Talmühlenstraße, stahlen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 17. Januar, einen Werkzeugkoffer mit diversen Werkzeugen.

