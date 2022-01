Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Erkelenz (ots)

Ein 58-jähriger Mann aus Erkelenz fuhr am Montag (17. Januar), gegen 8.45 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Brückstraße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Straße Im Pangel querte nach seinen Angaben ein Kind von rechts nach links zu Fuß die Fahrbahn. Der Fahrradfahrer gab an, gebremst zu haben, um nicht mit dem Kind zu kollidieren. Dabei sei er gestürzt. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, die er später selbstständig ärztlich behandeln ließ. Das Kind wurde nicht verletzt. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie sich über das Hinweisportal der Polizei Heinsberg melden, gerne über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell