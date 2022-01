Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Wohnhäuser

Heinsberg-Karken/-Unterbruch/-Hülhoven (ots)

Indem sie ein Fenster einschlugen, verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag, 18. Januar, zwischen 17.45 Uhr und 18.25 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Winkel in Karken. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck, Geld und einen Fahrzeugschlüssel.

In Unterbruch gelangten unbekannte Täter zwischen 15.30 Uhr am Montag, 17. Januar, und 7 Uhr am Dienstag, 18. Januar, in einen Neubau an der Wassenberger Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde in diesem Fall nichts entwendet.

In der Nacht auf Dienstag, 18. Januar, hebelten Unbekannte in Hülhoven die Bautür eines Hauses an der Hülhovener Straße auf. Aus dem Inneren entwendeten sie diverse Arbeitsmaterialien.

