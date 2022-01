Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegenstände auf Baustelle entwendet

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Im Bereich Fochsensteg / Hauptstraße gelangten unbekannte Täter zwischen 16 Uhr am Samstag (15. Januar) und 6.30 Uhr am Montag (17. Januar) auf das Gelände einer Baustelle. Dort drangen sie in einen Container ein und entwendeten diverse Arbeitsbekleidung, Ladegeräte, eine Kabeltrommel und eine Kaffeemaschine.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell