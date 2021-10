Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisster 48-jähriger Taunussteiner tot aufgefunden,

Wiesbaden (ots)

(pl)Die am Donnerstag, dem 14.10.2021, veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 48-jährigen Mann aus Taunusstein wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde am Samstagnachmittag in einem Waldstück bei Wiesbaden tot aufgefunden. Es liegen bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

