Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: E-Scooter-Fahrer spuckt Frau ins Gesicht +++ Mit Pfefferspray besprüht +++ Gemeinsam Sicheres Wiesbaden +++ Falscher Handwerker unterwegs +++ Einbrecher zugange

Wiesbaden (ots)

1. E-Scooter-Fahrer spuckt Frau ins Gesicht, Wiesbaden-Biebrich, Mosburgstraße, 15.10.2021, 18.15 Uhr,

(pl)Am frühen Freitagabend wurde eine 27-jährige Frau im Biebricher Schloßpark von einem E-Scooter-Fahrer ins Gesicht gespuckt. Nach Angaben der Geschädigten habe sie sich gegen 18.15 Uhr im Schloßpark aufgehalten, als ihr etwa fünf Jugendliche auf E-Scootern auf dem Gehweg entgegengekommen seien, von denen ihr einer im Vorbeifahren plötzlich ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht gespuckt habe. Der Täter soll etwa 15 Jahre alt gewesen sein und schwarze, kurze Haare gehabt haben. Getragen habe er einen grauen Jogginganzug und eine schwarze Umhängetasche. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung zwischen Anwohner und Jugendlichen, Wiesbaden-Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, 16.10.2021, 02.05 Uhr,

(pl)Vor einem Wohnhaus in der Hans-Böckler-Straße kam es in der Nacht zum Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 41-jährigen Anwohner und mehreren Jugendlichen, bei welcher der 41-Jährige leicht verletzt wurde. Eine Gruppe von etwa sechs Jugendlichen soll sich gegen 02.00 Uhr vor dem Schlafzimmerfenster des Geschädigten und dessen Ehefrau aufgehalten und Lärm verursacht haben. Als der Anwohner die Gruppe daraufhin durch das geöffnete Fenster zur Ruhe ermahnt habe, soll es zu einem Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der 41-Jährige durch das Fenster angegriffen und geschlagen worden sein soll. Die unbekannte Gruppe soll aus männlichen und weiblichen Personen bestanden haben, von denen einer schwarze, kurze, gelockte Haare gehabt haben und etwa 1,60 Meter groß gewesen sein soll. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Moritzstraße, 16.10.2021, 05.00 Uhr,

(pl)Am frühen Samstagmorgen wurde ein 23-jähriger Mann in der Moritzstraße von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht und ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben des 23-Jährigen seien er und sein Begleiter gegen 05.00 Uhr im Bereich des Kinos zunächst von drei Männern angesprochen worden. Im weiteren Verlauf habe dann plötzlich einer des Trios ein Pfefferspray hervorgeholt und dem Geschädigten den Inhalt ins Gesicht gesprüht. Nach dem Angriff mit dem Pfefferspray sei der 23-Jährige von demselben Täter noch ins Gesicht geschlagen worden. Der Angreifer soll etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß sowie dünn gewesen sein und einen Kinnbart sowie einen Pferdeschwanz mit an den Seiten abrasierten Haaren gehabt haben. Getragen habe er eine Jeansjacke. Seine beiden Begleiter sollen in etwa gleich alt, dunkelhaarig und ca. 1,70 Meter groß gewesen sein. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345- 2140 entgegen.

4. Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, 15.10.2021 bis 17.10.2021,

(pl)Auch am vergangenen Wochenende waren in den Abend- und Nachtstunden Beamtinnen sowie Beamte der Wiesbadener Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei im Rahmen des Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" in der Innenstadt unterwegs. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen war ein schwächeres Personenaufkommen feststellbar. Die Parkanlage "Warmer Damm" war wieder am meisten frequentiert. Da sich dort in der Spitze am Freitagabend etwa 400 und am Samstagabend etwa 250 Personen aufhielten, wurde dauerhaft Präsenz gezeigt und bei Einbruch der Dunkelheit eine Beleuchtung aufgebaut. Hierbei wurden Stadt und Polizei am Samstagabend vom Technischen Hilfswerk unterstützt. Im Bereich des Schillerdenkmals wurden die eingesetzten Kräfte am Samstagabend darauf angesprochen, dass es gegen 23.15 Uhr am Rand des Platzes zu einer Körperverletzung, in Form eines Faustschlages ins Gesicht eines 25-jährigen Mannes, gekommen sei. Durch die Kräfte wurde eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Abschließend konnte festgestellt werden, dass grundsätzlich eine Akzeptanz und Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen vorherrscht. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

5. Falscher Handwerker unterwegs,

Wiesbaden, Im Rad, 15.10.2021, 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Rad" war am Freitagnachmittag ein falscher Handwerker unterwegs. Gegen 15.45 Uhr erschlich sich der Mann unter dem Vorwand, im Wohnhaus die Wasseranschlüsse überprüfen zu müssen, Einlass in die Wohnung einer Seniorin. Als der angebliche Wasserwerker dann später wieder verschwunden war, stellte die Wiesbadenerin das Fehlen von Schmuckstücken aus dem Schlafzimmer fest. Nach Angaben der Geschädigten soll der falsche Handwerker etwa 1,65- 1,70 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und schwarze, kurze Haare gehabt, sowie akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Er sei mit einem weißen Overall bekleidet gewesen. Durch eine Nachbarin wurden bereits im Vorfeld zwei verdächtige Männer im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses wahrgenommen. Diese beiden sollen ca. 1,70 Meter groß gewesen und eine gedrungene Statur, ein rundliches Gesicht sowie schwarze, kurze Haare gehabt haben. Getragen hätten die zwei Männer jeweils eine dunkle Hose und eine gelbe Warnweste. Inwiefern diese Wahrnehmung mit der Tat in Verbindung stehen könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

6. Schmuck und Bargeld aus Wohnung gestohlen, Wiesbaden, Luisenstraße, 17.10.2021, 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Sonntag aus einer Wohnung in der Luisenstraße diverse Schmuckstücke, Bargeld und weitere Gegenstände gestohlen. Die Täter drangen zwischen 09.30 Uhr und 12.30 Uhr in die betroffene Wohnung ein, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und ergriffen dann mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Schwimmclub von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Schierstein, Christian-Bücher-Straße, 16.10.2021, 18.00 Uhr bis 17.10.2021, 10.00 Uhr,

(pl)In der Christian-Bücher-Straße in Schierstein wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag die Geschäftsstelle eines Schwimmclubs von Einbrechern heimgesucht. Die Unbekannten hatten sich durch eine aufgehebelte Tür Zugang zum Gebäude verschafft und dort noch eine weitere Zugangstür aufgebrochen. Im Anschluss ergriffen die Täter jedoch offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345- 2140 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell