POL-WI: Wohnungseinbruch am helllichten Tag +++ Zigaretten gestohlen und geflüchtet +++ Mehrere Mobiltelefone gestohlen +++ Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Wiesbaden

1. Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Wiesbaden - Nordenstadt, Hunsrückstraße, Donnerstag, 14.10.2021, 14:05 Uhr

(ll) Gestern Mittag wurde in Nordenstadt in eine Wohnung eingebrochen, während eine 84-Jährige in der Wohnung schlief. Gegen 14:05 Uhr stieg eine unbekannte Täterin durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung der Geschädigten ein. Während die 84-Jährige im Wohnzimmer schlief, durchsuchte die Täterin die Wohnräume. Als sie mit einem Schlüssel die Tür zu einer Einliegerwohnung öffnen wollte, wurde sie von der dort anwesenden Bewohnerin überrascht. Nachdem die Täterin auf Ansprache der Bewohnerin zunächst stehen blieb, flüchtete diese schlussendlich, als die Zeugin die Polizei alarmierte. Die Täterin sei ca. 30 Jahre alt, ca. 170cm groß, habe eine sehr schlanke Statur, einen dunklen Hauttyp und laut der Bewohnerin ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie habe schwarze lange Haare und sei mit einer dunklen Hose und einer bunten Jacke bekleidet gewesen. Zeuginnen oder Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Zigaretten gestohlen und geflüchtet

Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße Donnerstag, 14.10.2021, 08:50 Uhr

(ll) Am Donnerstagmorgen wollte ein unbekannter Täter in einem Einkaufsmarkt in Nordenstadt Zigaretten stehlen. Ein Mitarbeiter wollte den Täter stoppen, konnte dessen Flucht aber nicht verhindern. Der Dieb packte gestern Morgen gegen 08:50 Uhr in einem Geschäft in der Borsigstraße mehrere Zigarettenpackungen in seine Tasche. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet. Der Angestellte des Einkaufsmarkts sprach den Dieb an, woraufhin dieser fluchtartig den Laden verlassen wollte. Der Mitarbeiter hielt den Flüchtenden fest, dieser riss sich jedoch los und türmte mit der Beute. Der flüchtige Täter sei ca. 30 Jahre, ca. 190cm groß und habe eine normale Statur. Er habe blonde kurze Haare und sprach mit osteuropäischen Akzent. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 zu melden.

3. Mehrere Mobiltelefone gestohlen

Wiesbaden, Kirchgasse, Donnerstag, 14.10.2021, 17:10 Uhr

(ll) In einem Handyshop in der Wiesbadener Innenstadt wurden am Donnerstag mehrere Mobiltelefone entwendet. Gegen 17:10 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in den Verkaufsraum des Shops in der Kirchgasse. Dort schnappte sich der Dieb drei in der Auslage befindliche Mobiltelefone im Gesamtwert von etwa 4000EUR und flüchtete in Richtung Friedrichstraße. Der Täter sei männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, etwa 170cm groß und habe schwarze kurze Haare getragen. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Lederjacke, einem hellblauen Pullover sowie einer hellen Jeans gewesen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 zu melden.

4. Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag, 22.10.2021, Ludwig-Erhardt-Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

