POL-WI: Geschlagen und beraubt +++ Mann schlägt und tritt Frau - Zeugen gesucht +++ Hochwertige Uhr entwendet +++ Handys gestohlen

1. Geschlagen und beraubt,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Dienstag, 12.10.2021, 00:05 Uhr

(he) In der zurückliegenden Nacht bedrohte und schlug ein Trio unbekannter Täter drei Jugendliche, bzw. junge Erwachsene im Alter von 17 und 18 Jahren und flüchtete anschließend mit ihrer Beute in Richtung Innenstadt. Um kurz nach Mitternacht liefen die drei Geschädigten über die Wilhelmstraße und die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Hauptbahnhof. Schon zu diesem Zeitpunkt fühlte man sich von den späteren Tätern verfolgt. Auf Höhe des RMCC wurden die 17- und 18-Jährigen dann aufgefordert stehen zu bleiben und nach Zigaretten gefragt. Nachdem diese noch freiwillig ausgehändigt worden waren, verlangten die Täter nun von den Angesprochenen, ihre Taschen zu leeren. Als dies verweigert wurde, holten die Täter nach Angaben der Geschädigten Schlagstöcke und ein Messer aus ihren Taschen. Die Geschädigten versuchten nun zu flüchten, ein18-Jähriger wurde jedoch eingeholt, geschlagen und zur Herausgabe von Wertgegenständen gezwungen. Mit etwas Bargeld und einem Handy flüchteten die Täter dann in Richtung Innenstadt. Täter 1: 16-19 Jahre, circa 1,80 Meter, "normale" Figur, Oberlippenbart, kurze braune Haare, helle Hautfarbe, dunkler Trainingsanzug, Sneaker. Täter 2: 16-19 Jahre, circa 1,85 Meter, dunkle Basecap, schwarze Steppjacke. Täter 3: 16-19 Jahre, circa 1,80 Meter, dunkler Trainingsanzug mit Kapuze. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Mann schlägt und tritt Frau - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Steinmetzstraße, Montag, 11.10.2021, 20:37 Uhr

(ll) Am Montagabend kam es im Rheingauviertel in den Abendstunden zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau. Da bis dato weder Täter noch Opfer bekannt sind, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Gegen 20:50 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Steinmetzstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann gekommen sei. Der Mann habe nach der Frau getreten und geschlagen. Weiterhin habe er diese beschimpft und beleidigt. Nachdem der Täter in der Nähe einen Fußgänger erblickte, ließ er von der Frau ab und flüchtete in Richtung Kurt-Schuhmacher-Ring. Die Dame, welche während des Angriffs durch den Mann auf dem Boden gelegen habe, sei aufgestanden und habe sich in Begleitung einer weiteren weiblichen Person in Richtung Klarenthaler Straße entfernt. Eine Fahndung nach den beteiligten Personen blieb ergebnislos. Der Angreifer konnte durch einen Zeugen als männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit dunklen Haaren und von sportlicher Statur beschrieben werden. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen, sei dunkel gekleidet gewesen und habe einen dunklen Rucksack mitgeführt. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden bittet Hinweisgeber oder Hinweisgeberinnen, die Angaben zu den beteiligten Personen oder dem Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden. Insbesondere werden die mutmaßliche Geschädigte sowie deren Begleitung, eine Frau mit blonden Haaren, gebeten sich bei der Polizei zu melden.

3. Ladendieb flüchtet mit Handys,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Montag, 11.10.2021, 19:00 Uhr

(he)Gestern Abend entwendete ein Ladendieb aus einem im Einkaufszentrum am Hauptbahnhof ansässigen Mobilfunkgeschäft zwei Mobiltelefone und verursachte dadurch einen Schaden von über 2.000 Euro. Kurz vor 19:00 Uhr betrat der Dieb das Geschäft und schaute sich verschiedene ausgestellte Geräte an. Plötzlich riss er zwei Handys von der Diebstahlssicherung ab und flüchtete durch das Einkaufszentrum auf den Bahnhofsvorplatz. Von dort rannte er über den Gustav-Stresemann-Ring in Richtung Bahnhofstraße. Hier verlor sich seine Spur. Der Täter sei 15-18 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, von schlanker Figur und habe schwarze lockige Haare. Er sei mit einem grünen Kapuzenpullover, einer schwarzen Weste, blauen Jeans sowie schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Kurze Zeit später kam es in der Kirchgasse zu einem Versuch, ebenfalls in einem Geschäft ein entsprechend gesichertes Handy zu entwenden. Hier scheitere der Täter jedoch und ließ das Gerät zurück. Aufgrund der in diesem Fall vorliegenden Täterbeschreibung kann nicht ausgeschlossenn werden, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Teure Armbanduhr entwendet, Trickdieb unterwegs, Wiesbaden, An den Quellen, Montag, 11.10.2021, 12:10 Uhr

(he)Gestern Mittag wurde ein 64-Jähriger Mann mutmaßlich Opfer eines Trickdiebes, welcher seinem Opfer eine wertvolle Armbanduhr vom Handgelenk stahl, ohne dass dieser den Diebstahl sofort bemerkte. Gegen 12:10 Uhr war der Geschädigte in der Straße "An den Quellen" im Bereich der Hausnummer 52 unterwegs und lief dort vor einem Restaurant gerade eine Treppe hinunter, als ihn ein fremder Mann kurz ansprach, einige schwer verständliche Worte von sich gab und dem Geschädigten währenddessen ein 2-Euro Stück in die Hand drückte. Nach der Uhrzeit wurde mutmaßlich auch gefragt. Nach diesem kurzen Kontakt war der Täter auch schon wieder verschwunden und mit ihm die Armbanduhr des 64-Jährigen im Wert von circa 15.000 Euro. Der Geschädigte beschrieb den mutmaßlichen Täter als circa 1,80 Meter groß, 36-42 Jahre alt, mit mittellangen dunklen glatten Haaren sowie sportlicher Körperstatur. Das Opfer gab an, dass der Unbekannte "gebrochenes Deutsch" gesprochen und einen "arabischen Hauttyp" gehabt habe. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

