Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann aus Personengruppe heraus geschlagen +++ In Imbisswagen eingebrochen +++ Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Wiesbaden (ots)

1. Aus Personengruppe heraus zusammengeschlagen, Wiesbaden, Michelsberg, Donnerstag, 07.10.2021, 01:45 Uhr

(fh)In der Nacht zu Donnerstag schlug ein Unbekannter aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus einen 27-Jährigen in Wiesbaden zusammen. Gegen 01:45 Uhr lief der Geschädigte den Michelsberg in Richtung Coulinstraße entlang. Hierbei sei er auf die Personengruppe gestoßen und von einem der Mitglieder unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden. Die Gruppe sei im Anschluss in Richtung "Marktplatz" davongelaufen. Der Schläger sei männlich, circa 20 Jahre alt und habe dunkle Kleidung und eine weiße Jacke getragen. Laut dem 27-Jährigen hätten die Personen alle samt "südländisch" ausgesehen.

Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen

2. In Imbisswagen eingebrochen,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Boelckestraße, 07.10.2021, 03.30 Uhr bis 04.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag kam es in der Boelckestraße in Kastel zu einem Einbruch in einen Imbisswagen. Ersten Ermittlungen nach ereignete sich die Tat zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr. Unbekannte hebelten beide Verkaufsklappen des Imbissanhängers auf und stiegen in dessen Inneres ein. Den Wagen durchwühlen die Täter daraufhin nach Wertgegenständen. Sie entwendeten eine Plexiglasflasche, in der sich diverses Münzgeld befand und flüchteten damit unerkannt vom Tatort. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall, Wiesbaden, Biebrich, Rheingaustraße, 06.10.2021, gg. 17.00 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Rheingaustraße in Biebrich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Autofahrer verletzt wurde und ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstand. Gegen 17.00 Uhr beabsichtigte ein 18 Jahre Fahrer eines VW Kleintransporters, der die Rheingaustraße in Fahrtrichtung Schierstein befuhr, in Höhe der Hausnummer 85 eine Wendemanöver durchzuführen. Hierzu hielt der Mann zunächst mit seinem Fahrzeug am Fahrbahnrand an. Als er daraufhin ausscherte, um zu wenden und in Richtung Biebrich weiterzufahren, achtete er augenscheinlich nicht ausreichend auf den nachfolgenden Verkehr. Ein 35-jähriger Renault-Fahrer, der in Richtung Schierstein unterwegs war, wurde von dem Fahrmanöver der 18-Jährigen überrascht. Trotz eines Ausweichmanövers des 35-Jährigen kollidierte der VW mit der Beifahrerseite seines Wagens, wodurch dieser auf die Fahrerseite kippte bevor er auf der Gegenfahrspur zum Stillstand kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Renault-Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Sein Pkw musste stark beschädigt von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Fahrer des VW blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell